В Казахстане перестала работать безналичная система оплаты

На фоне протестов в Казахстане возникли проблемы не только с интернетом и мобильной связью. Теперь в стране не работает безналичная система оплаты.

После отключения интернета в стране осуществление безналичных оплат стало невозможным. Таким образом система заблокирована.

Обратите внимание Токаев заявил, что будет находиться в столице, "чтобы не случилось" и пообещал жесткие действия

Не работает приложение главного банка

Помимо отсутствия возможности бесконтактной оплаты, в Казахстане возникла еще одна проблема. Приложение главного банка страны не работает.

Последние новости из Казахстана

В Казахстане уже третий день продолжаются массовые протесты. Из-за этого президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и заявил о готовности распустить парламент.

В ряде городов произошли столкновения между силовиками и митингующими. Чтобы разогнать последних, в ход пустили водометы и светошумовые гранаты.

В Казахстане отсутствует доступ к интернету, а в Алматы и Нур-Султане отключили мобильную связь.

На фоне протестов Токаев отправил в отставку бывшего президента Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны.

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Люди вышли на массовые протесты из-за повышения в 2 раза цены на сжиженный газ. Стоит отметить, что цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Но протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.