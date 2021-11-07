В Казахстане в шахте произошел выброс метана: погибли люди
Источник:Kazinform
В шахте Абайской, что в Казахстане, произошел выброс метана. В результате 6 горняков погибли, а еще 2 пострадали.
Спасатели получили уведомление об инциденте 7 ноября ориентировочно в 9:30. Об этом рассказал официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уалли.
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Получив информацию, что в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс метана, Министерство чрезвычайных ситуаций сразу же направило спасателей на шахту в городе Абай.
Официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали заявил, – по предварительной информации, всего в шахте находились 64 работника. В забое 3-К10 – 8 работников.
Из 8 находящихся в забое работников – 6 погибли, 2 травмированы. Производится подъем на поверхность,
– рассказал Уали.
Он также пояснил, что обстоятельства и причины выброса метана выясняются. К ликвидации аварии привлекли:
- 15 работников республиканского центрального штаба Профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы;
- 3 работника и 2 единицы техники Государственной спасательной службы и других.
По поручению премьер-министра Аскара Мамина на место трагедии выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.Обратите внимание! Метан действует как наркотик и оказывает токсическое действие. Он высвобождается при добыче угля. Смешиваясь с угольной пылью, создает легковоспламеняющуюся и взрывоопасную смесь. Потому может взрываться, приводя к трагедиям.
Последние трагедии на шахтах: что известно
- 8 октября во Львовской области погиб 62-летний горняк. Трагедия произошла на шахте "Красноградская". Обстоятельства смерти выясняются.
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- По информации источников, это произошло 6 сентября на шахте "Красный партизан" в городе Краснопартизанск. Всего в лифте на момент аварии было 25 человек.