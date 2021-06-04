Я хочу, чтобы история с Медведчуком стала прецедентом и он сел за решетку, – Казанский

После публикации пленок про разговоры нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с российскими боевиками, ни у кого не осталось сомнений, что он совершил государственную измену. Поэтому такая история должна стать прецедентом.

В то же время сам олигарх должен отправиться за решетку. Такое мнение во время трансляции на ютубе высказал член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и журналист Денис Казанский.

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"Пленки Медведчука" слили неслучайно

По его словам, возможно, ситуацию с Медведчуком долго и нудно "будут спускать на тормозах". Пленки "слили" неслучайно, а сознательно. Поэтому, по мнению журналиста, после такой кампании не посадить пророссийского нардепа будет очень трудно.

Хочу, чтобы эта история стала прецедентом и Медведчук отправился за решетку,

– отметил Казанский.

Он отметил, что если этого не сделают, то это будет очень серьезный удар для рейтинга президента. Трудно представить, как власть сможет тогда это объяснить. Ведь такая ситуация покажет или что власть с Медведчуком заодно, или то, что правоохранительная система Украины бессильна и ничего не может.

"Нам показали, что Медведчук – это "демон с копытами", человек, который про украинскую армию говорит "их армия". Он постоянно находится на связи со всеми топовыми чиновниками", – напомнил член ТКГ.

Казанский: Медведчук побежит из страны в крайнем случае

Как считает Казанский, Медведчук может бежать из Украины только в крайнем случае. Это произойдет тогда, когда олигарх поймет и будет уверен в том, что его действительно посадят.

"В тюрьму он не хочет. Возможно, сейчас он не верит до конца в серьезность ситуации вокруг него. Вариант с повторением судьбы Януковича (Виктора – 24 канал) достаточно вероятен", – добавил журналист.

Трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео

Что такое "пленки Медведчука": коротко