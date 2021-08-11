Это слабое место россиян, – Казанский о возмущении Кремля из-за заявления Зеленского

Владимир Зеленский призвал пророссийских жителей Донбасса ехать в Россию, потому что вскоре Украина вернет Донбасс. В Кремле возмущены заявлением. Неудивительно, так как это слабое место россиян.

Такое мнение высказал в трансляции 24 канала журналист и участник Трехсторонней контактной группы Денис Казанский. Он объяснил, что пророссийские жители Донбасса – это их так называемый электорат.

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"Президент Зеленский не сказал ничего обидного и не разжигал вражду. Он сказал правильно – если люди хотят жить в России, то зачем им страдать?", – заверил Казанский.

По его словам, все будут счастливы, если эти люди сделают такой выбор. Таким образом будет проще восстанавливать Донбасс и улучшать проукраинскую позицию в этом регионе.

Понятно, почему это вызвало возмущение (в России – 24 канал). Это слабое место россиян. Они понимают, что это удар по людям, на которых они там опираются,

– объяснил Казанский.

Трансляция Дениса Казанского на 24 канале: смотрите видео

Заявление Зеленского: о чем идет речь