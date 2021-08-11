Это слабое место россиян, – Казанский о возмущении Кремля из-за заявления Зеленского
Источник:24 канал
Владимир Зеленский призвал пророссийских жителей Донбасса ехать в Россию, потому что вскоре Украина вернет Донбасс. В Кремле возмущены заявлением. Неудивительно, так как это слабое место россиян.
Такое мнение высказал в трансляции 24 канала журналист и участник Трехсторонней контактной группы Денис Казанский. Он объяснил, что пророссийские жители Донбасса – это их так называемый электорат.
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"Президент Зеленский не сказал ничего обидного и не разжигал вражду. Он сказал правильно – если люди хотят жить в России, то зачем им страдать?", – заверил Казанский.
По его словам, все будут счастливы, если эти люди сделают такой выбор. Таким образом будет проще восстанавливать Донбасс и улучшать проукраинскую позицию в этом регионе.
Понятно, почему это вызвало возмущение (в России – 24 канал). Это слабое место россиян. Они понимают, что это удар по людям, на которых они там опираются,
– объяснил Казанский.
Трансляция Дениса Казанского на 24 канале: смотрите видео
Заявление Зеленского: о чем идет речь
- Соответствующий призыв в августе президент озвучил в эфире телеканала "Дом".
- Зеленский заверил, что Донбасс никогда не будет российской территорией. Именно поэтому тамошним жителям необходимо сделать выбор.
- В России вместо этого дерзко посоветовали Зеленскому предложить уехать тем, "кто рвется в ЕС и НАТО".