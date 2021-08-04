Шанс есть, – Казанский сказал, можно ли привлечь Киву к ответственности
Источник:24 канал
Одиозного нардепа Илью Киву есть за что привлекать к ответственности. Ведь кроме последней истории с "титушками", есть еще и дело с жомовой ямой.
Несмотря на это, Кива всего-навсего исполнитель, ориентироваться стоит на других лиц. Такое мнение в трансляции 24 канала высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и журналист Денис Казанский.
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Казанский: Сажать надо верхушку ОПЗЖ
По его словам, Киву можно посадить. Но это не та цель, которую необходимо преследовать.
Есть шанс (привлечь Киву к ответственности – 24 канал),
– отметил Казанский.
Он подчеркнул, что сажать надо тех, кто "заказывает музыку", все финансирует. В частности речь идет о верхушке "Оппозиционной платформы – За жизнь", прежде всего о Викторе Медведчуке.
На смену Кивы могут найти менее токсичного
"Если посадить Киву, то завтра найдут другого, такого же самого. Потому что на самом деле Кива токсичен. Могут найти менее токсичного", – добавил журналист.
Казанский рассказал, что ждет Киву: смотрите трансляцию
СБУ разоблачила "титушек" Кивы: коротко
- Служба безопасности Украины на востоке разоблачила "титушек" Ильи Кивы.
- Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске спецслужбы блокировали деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве.
- По словам самого Кивы, никто никого не арестовывал. Также он назвал своих "титушек" порядочными и честными людьми.