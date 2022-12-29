До Нового года считанные дни – Россия еще может нанести новый удар: новое обращение Зеленского

Российские оккупанты 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине. Военные преступления захватчиков только закрепляют, что война завершится для них трибуналом.

Об этом во время традиционного вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он поблагодарил бойцов Воздушных сил и украинскую ПВО, которая сегодня успешно отразила очередную российскую атаку.

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Президент рассказал, что 29 декабря украинская ПВО сбила 54 ракеты и 11 ударных дронов. Отличились воины по всей Украине. Зеленский поблагодарил всех наших Воздушных командований – "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад". А особенно бойцам 96-й Киевской, 160-й Одесской, 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня были самыми большими.

К сожалению, есть и несколько попаданий. Наши энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше ощутили последствия удара террористов. И я благодарю всех, кто работает ради возобновления поставки энергии,

– заметил глава государства.

На этот вечер отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Особенно сложно:

на Киевщине и в столице,

на Львовщине,

в Одессе и области,

в Херсоне и области,

в Винницкой области,

в Закарпатье.

"Но это не сравнить с тем, что могло бы быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО. С каждым таким ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик. Ракет у них становится все меньше. Зато статус крупнейшего террориста в мире еще долго будут иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет", – добавил Зеленский.

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