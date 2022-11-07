Каждый день даем отпор: военные рассказали о последних успешных ударах по оккупантам на Донбассе

Российские захватчики до сих пор пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлении. Однако наши защитники мощно противостоят врагу.

Враг жестко атакует в Донецкой области, впрочем, наши защитники наносят оккупантам значительные потери. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Кстати "Дороги покрыты телами погибших россиян": ВСУ рассказали, что происходит на самых горячих направлениях

Как украинские защитники уничтожают оккупантов в Донецкой области

Череватый подчеркнул, что главный эпицентр атак российских захватчиков на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там бойцы Путина постоянно наносят удары из разных видов артиллерии, танков, минометов и авиации.

В частности, оккупанты нанесли еще 7 авиационных ударов на Донецком направлении. Наши защитники ведут отчаянные бои и не дают врагу прорвать оборону. Оккупанты терпят значительные потери.

В частности, только в районе населенного пункта Майорск в среднем 30 человек (враг – 24 канал) теряет убитыми и где-то втрое больше ранеными,

– подчеркнул Череватый.

В Горловке наша артиллерия уничтожила более 5 бронированных машин армии Путина. Еще 4 – повреждены.

Кроме того, в Лисичанске наши защитники атаковали так называемый кадыровский батальон "Ахмат". В результате успешной атаки "задвохсотили" более 30 вражеских бойцов.

Это интересно Думали, что бьют по ВСУ: на Запорожье оккупанты устроили артиллерийское сражение между собой

Что происходит на Донбассе: последние новости

Череватый отметил, что именно личный состав является ахиллесовой пятой врага. Если запасы техники еще есть, то с бойцами сложно. Оккупанты продолжают бросать в бой плохо подготовленных "мобиков".

Нашим воинам ежесуточно удается ликвидировать от 70 до 100 захватчиков. Кроме того, много вражеских военных получают ранения.

У захватчиков новая тактика относительно Бахмута. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. По его словам, оккупанты хотят обойти Бахмут с Севера, но для этого им нужно взять или как минимум обойти Соледар.

Оккупанты пытаются снова захватить Белогоровку. Однако наши воины отбивают все атаки.

Стоит увидеть – ВСУ показали, как бойцы Путина обстреливают Бахмут запрещенными фосфорными снарядами: смотрите видео