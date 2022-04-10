Каждые несколько дней погибает кто-то из бойцов, которых я знал много лет. С кем-то из них бок о бок мы воевали с roSSиянами еще с 2014 года, а сегодня живых людей с моих старых фото остается все меньше и меньше.

Выбор между человеком и дьяволом

Убил ли их Путин? Нет. Их убили россияне. Кто-то из вас скажет, что это солдаты, они выполняют приказы. Я вам отвечу, что исполнение приказов – сознательный выбор. Участвовать в геноциде украинского народа – это их сознательный выбор, потому что так или иначе, право выбора есть всегда.

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Кто-то будет апеллировать, сказав, что "да, это солдаты, но просто россияне против". Но солдаты – это те самые "простые россияне", они не живут в вакууме, а имеют семьи, гражданских друзей, ходят в магазины и кинотетары.

В конце концов, большинство из них отслужит всего 3 – 5 лет и вернется в гражданскую жизнь работать водителем, баристой, слесарем, будет платить налоги главе их террористического образования, которое они называют страной, и станет в ваших глазах тем же "простым россиянином", но уже с кровью украинцев на руках. Он скорее всего даже напишет где-то в комментариях, что не поддерживает Путина, но напишет он это со спи***енного в Украине макбука.

А его друзья, которые не служили и являются чистокровными "простыми россиянами"? Они будут терпеть то, что их друг – убийца украинских женщин и детей в городе Буча.

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Падение недоимперии близко

Сегодняшняя война – священна для украинского народа. Сегодня, просто каждую минуту, мы закладываем фундамент для строительства нашего будущего. Это апогей последних трехсот лет. Наконец никакой "гибридной войны", "братских народов", "защиты руссковарящих". Наконец-то маски сброшены и идет война на уничтожение. Война, которая зацепила абсолютно каждого украинца.

Каждый день на этой войне приближается смерть России на многие годы. И, возможно, даже так повезет, что мы увидим развал этой недоимперии своими глазами. Либо мы, либо они. Слава Украине!

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