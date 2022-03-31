Каждый день находим все новые и новые тела замученных: мэр Тростянца о погибших

В Тростянце на Сумщине, который был под оккупацией, российские оккупанты замучили до смерти десятки людей. Сейчас невозможно точно установить количество погибших.

Ежедневно находят новые тела замученных

Мэр Тростянца Юрий Бова рассказал, что после освобождения Тростянца местная власть каждый день находит новые и новые тела замученных людей.

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По его словам, также находят тела убитых людей, лежавших в лесу, в каком-то овраге или другом месте.

Сегодня точно сказать, сколько людей погибло, очень трудно. Так же мы не знаем количества тех, кто находится в плену. На самом деле много горожан похищено,

– заявил Бова.

Он говорит, что сейчас в мэрию поступает информация о похищенных людях от их родных и близких. Вместе с СБУ и другими службами уже начали поиски.

"Важно установить: убиты ли они, где их тела? Или они похищены? Вывезены как пленные в Россию? Такая работа тоже уже ведется. Поэтому точные цифры мы физически озвучить не можем", – добавил он.

Сколько человек остались в городе

Юрий Бова отметил, что были гуманитарные коридоры, по которым 2,5 тысячи человек вывезли. Сами граждане тоже покидали город.

По моим приблизительным оценкам, примерно 9 – 10 тысяч уехали. Но половина населения, то есть 10 тысяч, остаются в Тростянце,

– рассказал мэр города.

Это заметно по тому, что ежедневно много людей приходит для получения гуманитарной помощи. Или же родственники пишут в мэрию, что где-то есть бабушка, которую не смогли вывезти по определенным причинам, чтобы ей оказали помощь.

Тростянец месяц был под оккупацией

Добавим, что город Тростянец Сумской области был под оккупацией россиян около месяца. Город жил ужасами войны и был заложником у оккупантов. Спасатели очищают территорию Тростянца от "щедрых даров" российской армии – мин, ракет, которые не взорвались, и сортируют боеприпасы.

По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше. А когда этого не произошло, начали заниматься мародерством и хаотической защитой.

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