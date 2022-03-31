Щодня знаходять нові тіла закатованих

Мер Тростянця Юрій Бова розповів, що після звільнення Тростянця місцева влада кожного дня знаходить нові і нові тіла закатованих людей.

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За його словами, також знаходять тіла вбитих людей, які лежали в ліску, в якомусь ярку чи іншому місці.

Сьогодні точно сказати, скільки людей загинуло, дуже важко. Так само ми не знаємо кількості тих, хто перебуває в полоні. Насправді багато містян викрадено,

– заявив Бова.

Він каже, що зараз до мерії надходить інформація про викрадених людей від їхніх рідних і близьких. Разом із СБУ та іншими службами вже почали пошуки.

"Важливо встановити: чи вбиті вони, де їхні тіла? Чи вони викрадені? Вивезені як полонені до Росії? Така робота теж вже ведеться. Тому точні цифри ми фізично озвучити не можемо", – додав він.

Скільки людей залишилися в місті

Юрій Бова наголосив, що були гуманітарні коридори, по яких 2,5 тисячі людей вивезли. Самотужки громадяни теж покидали місто.

За моїми приблизними оцінками, десь 9 – 10 тисяч виїхали. Але половина населення, тобто 10 тисяч, залишаються у Тростянці,

– розповів мер міста.

Це помітно з того, що щодня багато людей приходить для отримання гуманітарної допомоги. Або ж родичі пишуть до мерії, що десь є бабуся, яку не змогли вивезти через певні причини, щоб їй надали допомогу.

Тростянець місяць був під окупацією

Додамо, що місто Тростянець на Сумщині було під окупацією росіян близько місяця. Місто жило жахіттями війни та було заручником в окупантів. Рятувальники очищають територію Тростянця від "щедрих дарів" російської армії – мін, ракет, що не вибухнули, та сортують боєприпаси.

За словами місцевих жителів, росіяни навіть не намагалися взяти владу, вони зайняли кілька позицій у місті і чекали швидкого просування далі. А коли цього не відбулося, почали займатися мародерством та хаотичним захистом,

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