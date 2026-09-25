Каждый десятый военнопленный в Украине – иностранец: Россия привлекла десятки тысяч наемников

По состоянию на сентябрь 2026 года каждый десятый взятый в плен российский оккупант в Украине оказался гражданином другого государства. В целом в плену находятся представители 55 стран мира, которых страна-террористка вовлекла в войну.

По данным проекта "Хочу жить", начиная с 2022 года контракты с вооруженными силами государства-агрессора подписали почти 29 тысяч иностранных граждан.

Как Россия наращивает количество наемников в своей армии?

К 2026 году Министерство обороны России планировало привлечь к боевым действиям еще 18,5 тысячи иностранцев.

Российские вербовщики ориентируются прежде всего на самые бедные слои населения в мире, обещая людям высокие выплаты и простую работу.

Однако после подписания контракта иностранцев отправляют в мясные штурмы на самые опасные участки фронта.



Увеличение численности наемников в российской армии / ГУР

Изменение географии вербовки и международное давление

Благодаря дипломатическому давлению, освещению в СМИ и мерам правительств других государств Россия приостановила вербовку граждан в 39 странах. Среди них оказались Китай, Индия, Египет, Кения, Пакистан, Гана и ряд других государств Африки и Азии.

Однако Москва не отказалась от этой практики, а лишь переориентировалась на страны Южной Америки, Центральной Азии и Африки. Это подтверждает стремительный рост числа и географии иностранных военнопленных.

За первые девять месяцев 2026 года в украинский плен попало больше иностранцев, чем за весь 2025 год. Среди них выявлены граждане Аргентины, Панамы, Парагвая, Перу, Гондураса, Вьетнама, Монголии и многих других стран.

Украина призывает правительства стран мира и международные организации усилить противодействие российскому вербовщикам, выявлять посредников и перекрывать каналы привлечения иностранцев в армию оккупантов.

К слову, ранее мы также писали, что Россия организовала поставки наемников с Ближнего Востока для своей армии. По данным СЗРУ, как минимум 27 граждан Йемена готовят к отправке на фронт.