За даними проєкту "Хочу жить", починаючи з 2022 року контракти зі збройними силами держави-агресорки підписали майже 29 тисяч іноземних громадян.

Як Росія нарощує кількість найманців у своїй армії?

На 2026 рік міністерство оборони росії планувало залучити до бойових дій ще 18,5 тисячі іноземців.

Російські вербувальники орієнтуються передусім на найбідніші верстви населення у світі, обіцяючи людям високі виплати та просту роботу.

Натомість після підписання контракту іноземців відправляють у м'ясні штурми на найнебезпечніші ділянки фронту.



Збільшення кількості найманців у російській армії / ГУР

Зміна географії вербування та міжнародний тиск

Завдяки дипломатичному тиску, висвітленню у ЗМІ та заходам урядів інших держав росія призупинила вербування громадян у 39 країнах. Серед них опинилися Китай, Індія, Єгипет, Кенія, Пакистан, Гана та низка інших держав Африки й Азії.

Однак Москва не відмовилася від цієї практики, а лише змінила пріоритетні напрямки на країни Південної Америки, Центральної Азії та Африки. Це підтверджує стрімке зростання кількості та географії іноземних військовополонених.

За перші дев'ять місяців 2026 року в український полон потрапило більше іноземців, ніж за весь 2025 рік. Серед них виявлено громадян Аргентини, Панами, Парагваю, Перу, Гондурасу, В'єтнаму, Монголії та багатьох інших країн.

Україна закликає уряди держав світу та міжнародні організації посилювати протидію російському вербуванню, виявляти перекупників і перекривати канали залучення іноземців до армії окупантів.

До слова, раніше ми також писали, що Росія організувала постачання найманців із Близького Сходу для своєї армії. За даними СЗРУ, щонайменше 27 громадян Ємену готують до відправлення на фронт.