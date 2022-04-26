"Каждый мечтает о будущем": воин "Поэт" передал новое стихотворение с передовой
Источник:ГПСУ
Военный Роман с позывным "Поэт" сейчас бок о бок с другими бойцами защищает Украину. А еще он находит время, чтобы выложить на бумаге эмоции, которые испытывает во время войны. Так появилось его новое стихотворение.
В этот раз "Поэт" посвятил стихотворение мечтам каждого украинского военного. Его он сочинил 5 апреля.
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У період між боями, в кришталевій тиші,
Зорі світяться яскраво в небі найчистішім.
Тихі точаться розмови, бійці спочивають.
Кожен мріє про майбутнє, миру всі бажають.
Хтось з них згадує малечу, красуню дружину,
Інший каже, як збирати колючу ожину.
Той на тракторі у полі працював із малку.
Поруч з ним цитує вчитель "Наталку Полтавку".
Мрії хлопців світлі-світлі. "Після Перемоги".
Молитви усі про неї до Господа Бога.
Щоби люди України мирно працювали,
Щоби нашу святу землю русня не чіпала.
Мріють хлопці… а в багнюці, недалеко зовсім,
Йдуть розмови зовсім інші – із страху́ і злості.
Про грабунки – хто що викрав й відішле додому,
Щоби через десять років згадувать потому.
Хваляться своїм "геройством" – як в дітей стріляли,
Як палили мирні села, жінок ґвалтували.
Закривавлені прикраси жадібно збирали.
І старого, і малого – били й катували.
Розлетиться на шматочки тиша кришталева.
Вчитель знову став хоробрим захисником-левом.
Бійтеся в своїй багнюці, зомбі-псевдолюди –
Всім за злочини криваві привітання буде.
Стихотворение "Поэта" опубликовала на своей фейсбук-странице Госпогранслужба. Пост она проиллюстрировала рисунками детей, которые тоже хотят скорейшего завершения войны.
Украинские дети мечтают о конце войны / Фото ГПСУ
Детские рисунки пронизаны добром / Фото ГПСУ
Также дети рисуют украинских военных / Фото ГПСУ
Скоро забуяет мирная и спокойная весна / Фото ГПСУ
Дети из Украины хотят видеть мирное небо над головой / Фото ГПСУ
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