"Каждый наш шаг важен": Владимир Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины традиционно вечером обратился к гражданам Украины. Он поблагодарил защитников.

Обращение Владимира Зеленского на 600-й день полномасштабной войны почти все было посвящено работе украинских воинов. Впрочем, лидер государства говорил и о международной поддержке.

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