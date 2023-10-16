"Каждый наш шаг важен": Владимир Зеленский обратился к украинцам
16 октября 2023, 21:34Читати новину українською
Президент Украины традиционно вечером обратился к гражданам Украины. Он поблагодарил защитников.
Обращение Владимира Зеленского на 600-й день полномасштабной войны почти все было посвящено работе украинских воинов. Впрочем, лидер государства говорил и о международной поддержке.
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