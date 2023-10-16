Значна частина звернення Володимира Зеленського на 600-й день повномасштабної війни була присвячена роботі українських воїнів. Утім, лідер держави говорив і про міжнародну підтримку.
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Візит Пенні Пріцкер
Сьогодні, 16 жовтня, в Україні була спеціальна представниця президента США з питань відновлення України Пенні Пріцкер. Із нею лідер держави обговорив те, що безпосередньо впливає на життя наших громадян: захист енергетики узимку, макрофінансову підтримку, відбудову, захист інвестицій від ризиків війни та залучення приватного бізнесу.
За словами Зеленського, її візит саме у 600-й день війни є важливим сигналом.