Каждый пятый – десантник, только трое из Москвы: что известно о потерях оккупантов в Украине

Российские захватчики продолжают гибнуть в Украине. И хотя страна-агрессор называет потери, они в десятки раз отличаются от реальной цифры. Но и это далеко не все, что удалось узнать журналистам.

В России с начала полномасштабного вторжения подтвердили имена 2336 российских военных. О них сообщали либо в социальных сетях, либо в местных СМИ, либо местные власти или воинские части, где они служили. Но это только вершина айсберга.

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"Двухсотые" возвращаются практически в каждый регион России

Так, стало известно, что в 84 из 85 регионов страны-агрессорки сообщили о хотя бы одном погибшем на войне с Украиной. Ее, напомним, называют "спецоперацией". Интересно, что больше всего из них – 146 военных – из Дагестана. Об этом свидетельствуют данные местных СМИ.

В войне против Украины массово гибнут офицеры

Из тех 2336 "двухсотых" аж 443 – офицеры. Все они имеют звание от младшего лейтенанта и до генерала. В издании заметили интересную тенденцию: доля погибших офицеров не меняется в течение всей войны. И она составляет 19 – 20% от общих потерь России в войне против Украины.

Почему такие безумные потери среди офицеров? Это просто объяснил Самуэль Кренни-Эванс из британского Королевского института исследований в области обороны. Он отметил, что низшие по рангу военные только выполняют приказы. Следовательно, рядом с ними должны находиться те, кто эти приказы будет отдавать. Отсюда и такие безумные потери среди офицеров, ведь у них точно такие же шансы погибнуть в бою.

Каждый пятый "двухсотый" – десантник

Если обратить внимание на подтвержденные списки потерь, то среди них будут два генерала, 16 полковников (один из них – капитан первого ранга), 37 подполковников, 67 майоров, остальные 321 – офицеры от младшего лейтенанта до капитана.

Подробный анализ списков показал и принадлежность военных. Выяснилось, что:

20% – то есть каждый пятый – десантник;

18% – бойцы из мотострелковых войск.

меньше бойцов из танковых войск, а также морской пехоты.

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Армия дает оккупантам работу

Из этих более 2 тысяч "двухсотых" жителей Москвы всего трое. Это при том, что в столице проживает 9% населения всей страны-агрессора.

Зато большинство уничтоженных российских военных проживали в депрессивных или полудепрессивных регионах страны. Причем большинство из них – в Дагестане и Бурятии, 146 и 105 идентифицированных соответственно. К слову, буряты очень часто попадают в украинский плен.

Между тем, в России признают, что армия предоставляет работу тем, кто проживает в регионах с безработицей. Поэтому совсем юные ребята становятся в ряды войска страны-агрессора, чтобы заработать хоть что-нибудь.

Если же говорить об общих потерях оккупантов с начала полномасштабной войны против Украины, то они уже перевалили за 27 тысяч. Кроме того, наши военные мастерски уничтожают, выводят из строя или просто отбирают вражескую технику.

Актуальные потери врага: коротко

По состоянию на 14 мая погибли 27 200 оккупантов, из которых 300 – за прошлые сутки. Кроме того, наши военные уничтожили 1218 танков, 2934 боевых бронированных машин, 551 артиллерийскую систему, 195 РСЗО, а также 88 ПВО и 2059 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом.

В арсенале оккупантов стало на 200 самолетов, 163 вертолета, 411 БпЛА оперативно-тактического уровня, 95 крылатых ракет и 13 лодок меньше.

В то же время следует отметить, что как живой силы, так и железа у оккупантов еще очень и очень много. Поэтому каждый "двухсотый" и каждая уничтоженная вражеская машина или ракета приближает нас на один день к концу войны. Верьте в ВСУ и поддерживайте наших военных, ведь они в этом сейчас особенно нуждаются.

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