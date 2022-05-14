У Росії від початку повномасштабного вторгнення підтвердили імена 2336 російських військових. Про них повідомляли або в соціальних мережах, або у місцевих ЗМІ, або місцева влада чи військові частини, де вони служили. Але це лише вершина айсберга.

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"Двохсоті" повертаються практично в кожен регіон Росії

Так, стало відомо, що у 84 з 85 регіонів країни-агресорки повідомили про бодай одного загиблого на війні з Україною. Її, нагадаємо, називають "спецоперацією". Цікаво, що найбільше з них – 146 військових – з Дагестану. Про це свідчать дані місцевих ЗМІ.

У війні проти України масово гинуть офіцери

З-поміж тих 2336 "двохсотих" аж 443 – офіцери. Усі вони мають звання від молодшого лейтенанта і аж до генерала. У виданні зауважили цікаву тенденцію: частка загиблих офіцерів не змінюється протягом усієї війни. І складає вона 19 – 20% від загальних втрат Росії у війні проти України.

Чому такі шалені втрати серед офіцерів? Це просто пояснив Самуель Кренні-Еванс з британського Королівського інституту досліджень у галузі оборони. Він наголосив на тому, що нижчі по рангу військові лише виконують накази. Отже, поруч із ними повинні бути ті, хто ці накази віддаватиме. Звідсіля й такі шалені втрати серед офіцерів, адже вони мають точно такі самі шанси загинути в бою.

Це цікаво! Якщо звернути увагу на підтверджені списки втрат, то серед них будуть двоє генералів, 16 полковників (один із них – капітан першого рангу), 37 підполковників, 67 майорів, решта 321 – офіцери від молодшого лейтенанта до капітана.

Кожен п'ятий "двохсотий" – десантник

Детальний аналіз списків показав і приналежність військових. З'ясувалося, що:

20% – себто кожен п'ятий – десантник;

18% – бійці з мотострілецьких військ.

менше бійців з танкових військ, а також морської піхоти.

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Армія дає окупантам роботу

З цих понад 2 тисяч "двохсотих" мешканців Москви усього троє. Це при тому, що у столиці проживає 9% населення усієї країни-агресорки.

Натомість більшість знищених російських військових мешкали у депресивних або ж напівдепресивних регіонах країни. Причому більшість із них – у Дагестані та Бурятії, 146 та 105 ідентифікованих відповідно. До слова, буряти надзвичайно часто потрапляють до українського полону.

Тим часом у Росії визнають, що армія надає роботу тим, хто мешкає в регіонах з безробіттям. Тож зовсім юні хлопці стають до лав війська країни-агресорки, щоб заробити бодай щось.

Якщо ж говорити про загальні втрати окупантів від початку повномасштабної війни проти України, то вони вже перевалили за 27 тисяч. Крім того, наші військові майстерно нищать, виводять з ладу або просто відбирають ворожу техніку.

Актуальні втрати ворога: коротко

Станом на 14 травня загинуло 27 200 окупантів, з яких 300 – за минулу добу. Також наші військові знищили 1218 танків, 2934 бойові броньовані машини, 551 артилерійську систему, 195 РСЗВ, а також 88 ППО та 2059 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом.

В арсеналі окупантів стало на 200 літаків, 163 гелікоптери, 411 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 95 крилатих ракет і 13 човнів менше.

Водночас варто зазначити, що як живої сили, так і залізяччя в окупантів ще дуже і дуже багато. Тож кожен "двохсотий" і кожна знищена ворожа машина або ракета наближає нас на один день до кінця війни. Вірте в ЗСУ та підтримуйте наших військових, адже вони цього зараз особливо потребують.

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