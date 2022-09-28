Каждый шаг россии подтверждает, что нужно действовать более жестко, – Зеленский о новом пакете от США
Владимир Зеленский заявил, что каждый шаг россии подтверждает, что нужно действовать более жестко. В частности, более жестко должен действовать весь мир.
Президент сказал об этом во время вечернего обращения 28 сентября. Также Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи.
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Зеленский призвал мир действовать жестче по отношению к россии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, мол, если кто-то там в россии думает, будто они смогут "проскочить" со всем тем, что они делают на оккупированной территории, если кто-то там в россии надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись каких-то очередных российских объявлений об аннексии, так они там ошибаются.
Каждый последующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще более жестко,
– объяснил Зеленский.
Президент вновь поблагодарил Соединенные Штаты президента США Джо Байдена за новый пакет оборонной поддержки для нашего государства объемом более 1 миллиарда долларов.
"Это действительно весомо", – объяснил Зеленский.
Кратко о новом пакете помощи от США
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