С каждым днем все больше пропавших без вести: ситуация в Херсоне остается крайне тяжелой

Ситуация в Херсоне остается очень сложной. Город оцеплен, а вокруг стоят блокпосты.

Есть много случаев, когда стреляют в мирное население. О ситуации в городе рассказала журналистка, которая находится в Херсоне.

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Херсон – без телефонной связи и еды

Пока не рекомендуют выезжать на автомобилях. Ведь оккупанты останавливают, проверяют телефоны, без объяснений стреляют, раздевают и забирают транспорт.

В городе с каждым днем ​​все больше пропавших без вести – просто мужчины, которые ездят на авто, женщины и девушки, которые тоже куда-то исчезают,

– сказала журналистка.

Она рассказала, что в городе – оккупационные войска, а телефонную связь выключают, как только люди намерены собраться на митинг.

Жителей города пытаются деморализовать

Телебашня остается захваченной, на Т2 показывают только российские телеканалы. Херсонцы, у которых есть спутниковое телевидение, могут смотреть украинские телеканалы. Журналистка объяснила, что для херсонцев каждый день придумывают что-нибудь новое, чтобы деморализовать.

В городе большая проблема с наличными – банкоматы пустые, а в магазинах не позволяют рассчитываться картой.

Несмотря на очень тяжелую ситуацию в городе, херсонцы продолжают выходить на протесты. Люди пытаются обратить внимание мира на город.

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