Є багато випадків, коли стріляють в мирне населення. Про ситуацію в місті розповіла журналістка, яка перебуває в Херсоні.

Зверніть увагу У Херсоні знову проблеми зі зв'язком

Херсон – без телефонного зв'язку та їжі

Наразі не рекомендують виїжджати на автомобілях. Адже окупанти зупиняють, перевіряють телефони, без жодних пояснень стріляють, роздягають та забирають транспорт.

У місті з кожним днем все більше зниклих безвісти – просто чоловіки, які їздять на авто, жінки та дівчата, які теж кудись зникають,

– сказала журналістка.

Вона розповіла, що у місті – окупаційні війська, а телефонний зв'язок вимикають, щойно люди мають намір зібратися на мітинг.

Жителів міста намагаються деморалізувати

Телевежа залишається захопленою, на Т2 показують лише російські телеканали. Херсонці, які мають супутникове телебачення, можуть дивитися українські телеканали. Журналістка пояснила, що для херсонців щодня придумують щось нове, аби деморалізувати.

У місті велика проблема з готівкою – банкомати порожні, а в магазинах не дозволяють розраховуватися карткою.

Попри вкрай важку ситуацію в місті, херсонці продовжують виходити на протести. Люди намагаються звернути увагу світу на місто.

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