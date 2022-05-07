Кажется, я оказался в каком-то адском реалити-шоу – защитник Мариуполя "Волина"
Источник:фейсбук Сергея Волыны
Российские оккупанты не могут захватить Мариуполь, поэтому продолжают равнять его с землей. Украинские защитники не сдаются и держат оборону – их эмоциональное состояние, и не только, ужасное.
"Волина" поделился своими мыслями
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, вместе с другими украинскими бойцами продолжает держать оборону в бункерах "Азовстали", заявил, что защитники оказались в адском реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир. По его словам, бойцы до сих пор надеются на спасение и эвакуацию.
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Он говорит, что такое впечатление, что оказался в каком-нибудь адском реалити-шоу, где военные борются за жизнь, а весь мир просто наблюдает интересный сюжет.
Волынский подчеркнул, что такие сценарии используют в фильмах и сериалах, но "разница только в том, что это не фильм, а мы – не вымышленные персонажи! Это реальная жизнь!" .
На что я надеюсь? Удивительно!!! На то, что высшие силы (в широком смысле этого слова) найдут решение для нашего спасения! И это адское реалити-шоу закончится… Высшие силы, мы ждем результата ваших действий... Время истекает, а время – это наши жизни!
– заметил защитник.
Он добавил, что бойцы остаются верными Украине и приложили все усилия для спасения мирного населения. Теперь они просят всех приложить максимум усилий для эвакуации военных.
Защитник Мариуполя "Волина" поделился своими мыслями / Фото из фейсбука Сергея Волынского
Штурм "Азовстали": коротко
- 4 мая после эвакуации первых мариупольцев из подвалов "Азовстали" враг прорвался на территорию завода. Вечером Генштаб временно потерял связь с защитниками Мариуполя.
- Вечером того же дня обращение к украинцам записал командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Он рассказал, что на территории, где скрываются солдаты и гражданское население, продолжаются тяжелые и кровопролитные бои.
- Враг задействует корабельную артиллерию и другие средства мощных обстрелов.
- 5 мая командир полка "Азов" капитан Святослав Паламарь "Калина" подчеркнул, что бои продолжаются. Он призвал власти позаботиться о раненых солдатах, умирающих в страшных мучениях.
- Утром 6 мая генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал, что всего из заблокированного города удалось вывезти около 500 мариупольцев. В тот же день из "Азовстали" удалось забрать еще 50 женщин, детей и пожилых людей. Но эвакуационный автобус ждал их рядом весь день, пока не прекратятся обстрелы. Эвакуация проходила очень медленно из-за того, что россияне нарушали "режим тишины" и вели боевые действия.
- Мир призывает ООН спасти защитников и защитниц Мариуполя. На сайте Change.org зарегистрировали соответствующую петицию. Обращение адресовали главе ООН Антониу Гутеррешу и организации, которая накануне выразила "глубокую обеспокоенность".
- По состоянию на 7 мая врага не удалось выбить с территории завода. "Азовцы" отмечают, что тяжелые бои до сих пор продолжаются.
Обратите внимание – как сейчас выглядит "Азовсталь": смотрите видео