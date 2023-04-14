Не важно, кто сделал, отвечать должна вся страна, – экс-генпрокурор о казни украинца

Убийство украинского военнопленного это тяжелое военное преступление, не имеющее срока давности. Отвечать за это должна вся Россия, не соблюдающая никаких правил ведения войны.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель и исполняющий обязанности генерального прокурора Украины (в 2019 – 2020 годах) Виктор Чумак. Он добавил, что причастным к казни украинского военного грозит пожизненное лишение свободы по украинскому законодательству.

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Россия использует это как инструмент ведения войны

По его словам, это преступление совершили конкретные российские военные и их действия можно квалифицировать как "нарушение законов и обычаев войны". В Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность за это – от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок. Срока давности за такие преступления нет. Если лица будут установлены, то их будут преследовать пока не найдут или до их смерти.

"Если мы говорим о России, то это страна, которая не только развязала агрессивную войну, но и использует военные преступления, как инструмент агрессии. Она в принципе не придерживается никаких правил и стандартов ведения войны. Насилие над пленными, над мирными – это инструменты военной стратегии России. Поэтому не важно, кто сделал, отвечать должна вся страна", – заявил Чумак.

Казнь украинского военнопленного: главное