Не важно, кто сделал, отвечать должна вся страна, – экс-генпрокурор о казни украинца
Убийство украинского военнопленного это тяжелое военное преступление, не имеющее срока давности. Отвечать за это должна вся Россия, не соблюдающая никаких правил ведения войны.
Об этом 24 Каналу заявил заместитель и исполняющий обязанности генерального прокурора Украины (в 2019 – 2020 годах) Виктор Чумак. Он добавил, что причастным к казни украинского военного грозит пожизненное лишение свободы по украинскому законодательству.
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Россия использует это как инструмент ведения войны
По его словам, это преступление совершили конкретные российские военные и их действия можно квалифицировать как "нарушение законов и обычаев войны". В Уголовном кодексе Украины предусмотрена ответственность за это – от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок. Срока давности за такие преступления нет. Если лица будут установлены, то их будут преследовать пока не найдут или до их смерти.
"Если мы говорим о России, то это страна, которая не только развязала агрессивную войну, но и использует военные преступления, как инструмент агрессии. Она в принципе не придерживается никаких правил и стандартов ведения войны. Насилие над пленными, над мирными – это инструменты военной стратегии России. Поэтому не важно, кто сделал, отвечать должна вся страна", – заявил Чумак.
Казнь украинского военнопленного: главное
- 11 апреля опубликовали видео, на котором российские захватчики ножом отрезают голову еще живому украинскому военному.
- Где именно и когда было записано это видео – неизвестно. Судя по тому, что деревья на нем – с зелеными листьями, вероятно, его запечатлели еще в прошлом году.
- Впоследствии СБУ сообщила, что начала досудебное расследование этого военного преступления по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев ведения войны.