Про це 24 Каналу заявив заступник та виконувач обов’язків генерального прокурора України (у 2019 – 2020 роках) Віктор Чумак. Він додав, що причетним до страти українського військового загрожує довічне позбавлення волі за українським законодавством.

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Росія використовує це, як інструмент ведення війни

За його словами, цей злочин вчинили конкретні російські військові і їхні дії можна кваліфікувати як "порушення законів та звичаїв війни". В Кримінальному кодексі України передбачено відповідальність за це – від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічний термін. Строку давності за такі злочини немає. Якщо особи будуть встановлені, то їх будуть переслідувати поки не знайдуть, або до їхньої смерті.

"Якщо ми говоримо за Росію, то це країна, яка не лише розв’язала агресивну війну, а й використовує воєнні злочини, як інструмент агресії. Вона в принципі не дотримується жодних правил та стандартів ведення війни. Насильство над полоненими, над мирними – це інструменти військової стратегії Росії. Тому не важливо, хто вчинив, відповідати має вся країна", – заявив Чумак.

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