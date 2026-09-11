Детали очередного военного преступления раскрыли в прокуратуре.

Что известно о казни защитников вблизи Доброполья?

По данным следствия, украинские защитники находились на огневой позиции в лесополосе, где во время выполнения боевого задания попали в плен.

Захватчики коварно убили безоружных бойцов из автоматического оружия.

Следователи проводят неотложные розыскные действия, чтобы установить все обстоятельства трагедии и идентифицировать конкретных военнослужащих вооруженных сил России, причастных к этому преступлению.

Досудебное расследование осуществляют правоохранители по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление,

– отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области россияне захватили в плен четырех бойцов одной из механизированных бригад ВСУ, после чего расстреляли их. Военное преступление произошло вблизи поселка Ветеринарное.

По данным Офиса омбудсмана, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года оккупанты казнили на поле боя по меньшей мере 345 сдавшихся в плен украинских военнослужащих.