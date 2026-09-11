Деталі чергового воєнного злочину розкрили у прокуратурі.
Що відомо про страту захисників поблизу Добропілля?
За даними слідства, українські захисники перебували на вогневій позиції у лісосмузі, де під час виконання бойового завдання потрапили у ворожий полон.
Загарбники підступно вбили беззбройних бійців з автоматичної зброї.
Наразі слідчі проводять невідкладні розшукові дії, аби встановити всі обставини трагедії та ідентифікувати конкретних військовослужбовців збройних сил Росії, причетних до цього злочину.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Досудове розслідування здійснюють правоохоронці за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.
Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин,
– наголосили у прокуратурі.
Раніше повідомлялося, що на Харківщині росіяни захопили в полон чотирьох бійців однієї з механізованих бригад ЗСУ, після чого розстріляли їх. Воєнний злочин стався поблизу селища Ветеринарне.
За даними Офісу омбудсмана, від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року окупанти стратили на полі бою щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися в полон.