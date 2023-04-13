Это один из примеров – таких случаев может быть десятки тысяч, – Лубинец о казни военного

Украину и мир ошеломил видеоролик, снятый российскими захватчиками. На обнародованных кадрах оккупанты жестоко казнят украинского военнопленного. И, к сожалению, таких случаев может быть очень много.

Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец. Он с сожалением отметил, что это лишь один случай, который показали публично.

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Омбудсмен заметил, что на самом деле таких случаев очень много.

Может быть, даже тысячи или десятки тысяч. Поэтому я требую, чтобы комитет ООН по правам человека отдельно рассмотрел ситуацию с правами военнопленных украинской армии, которые не просто в плену, а под круглосуточными пытками.

– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

В этом контексте он напомнил и о не менее ужасном видео, обнародованном россиянами, где они вживую кастрируют украинского защитника.

"Я, как омбудсмен Украины, получал десятки подобных видео. Мы их не публикуем. Но все это накапливается и мы открываем уголовные производства", – добавил Лубинец.

Лубинец также сообщил, что разослал коллегам омбудсменам мира это видео с просьбой, чтобы "они в своих странах продолжали лоббировать вопросы поддержки Украины".

Казнь украинского военнопленного: главное