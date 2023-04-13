Об этом 24 Каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он напомнил, что есть два вида ответственности: исполнителя преступления и человека, который формирует в обществе условия для создания преступлений.

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Исполнители разные, а содержание одинаковое

Он уверен, что Путин ответит за все те преступления, несмотря на то, что их физическим исполнителем есть кто-то другой.

Несмотря на то, что физическим исполнителем является конкретный преступник, который тоже будет привлечен к ответственности, Путин также ее понесет. Он создал условия, легализовал такие действия, обеспечил необходимое содействие всем подобным военным преступникам,

– подчеркнул Солонтай.

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Месяц назад все были шокированы другими кадрами, на которых расстреливают украинского воина из-за того, что он сказал: "Слава Украине".

"Сейчас мы увидели еще более шокирующие кадры. Исполнители этих преступлений разные, места и способы убийства – тоже, а содержание одинаковое: есть военный преступник Путин, создавший такую среду, в которой стимулируется совершение убийства и в котором размножаются военные преступления. И потому Путин будет за все это отвечать", – подчеркнул Александр Солонтай.

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