Кейс "ТК-Групп" в центре внимания Совета поддержки предпринимательства, – Соколовский о защите бизнеса

Александр Соколовский, владелец "ТК-Групп" и соучредитель движения "Манифест 42", сообщил о работе Совета по поддержке предпринимательства, над кейсом по противодействию противоправным посягательствам силовиков. По словам Соколовского, Совет становится эффективным как инструмент защиты бизнеса от незаконного давления со стороны правоохранителей.

Об этом он заявил, выступая на Business Breakfast от Forbes Ukraine.

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Выступая на Business Breakfast от Forbes Ukraine, он отметил: "Совет работал день и ночь в первые месяцы своего существования. Я уверен, что рассмотрение моего кейса, связанного с давлением прокуратуры, принесет результат. Юристы уже занимаются этим делом, и мы ожидаем обратную связь".

Соколовский также подчеркнул, что изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), над которыми работает Рада, станут важным этапом для усиления защиты предпринимателей. По его словам, эти изменения уже находятся на этапе подготовки для представления в парламент.

Эти изменения помогут сделать защиту бизнеса более действенной,

– заверил он.

Кроме того, Соколовский акцентировал на важности организационного усиления "Манифеста 42" для улучшения защиты интересов бизнеса: "Если предприниматели увидят конкретные успешные примеры борьбы с давлением, они присоединятся как к Совету, так и к нашему движению", - сказал он.

Говоря о важности политической воли, Соколовский отметил, что после введения моратория на проверки бизнес временно почувствовал облегчение, но со временем давление возобновилось.

Ситуацией можно было управлять без изменений в законодательстве. Власть должна действовать и поддерживать предпринимателей в эти сложные времена,

– подытожил он.

Также Соколовский анонсировал дальнейшее усиление организационной структуры "Манифеста 42", что позволит эффективнее реагировать на вызовы: "Мы создадим команду, которая будет работать круглосуточно, чтобы обеспечить оперативную защиту предпринимателей", – заверил он.