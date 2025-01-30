Пророссийский румынский политик посягнул на часть Украины и назвал ее "вымышленным" государством

Ультраправый пророссийский румынский политик Келин Джорджеску возмутил своими высказываниями в сторону Украины. По его мнению, наше государство якобы является вымышленным, а часть его территории нужно отдать Румынии.

Также он заявил, что ее обязательно "поделят соседние страны". Об этом он заявил во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой, сообщает 24 Канал со ссылкой на CristoiuTv.

Смотрите также Румыния снова поднимала истребители F-16 из-за российской атаки БпЛА

Джорджеску хочет разделения Украины

Обсуждая новый раздел мира, продиктованный из Белого дома, пророссийский Кэлин Джорджеску размечтался о разделе украинских территорий после возможного заключения мира и о выгоде Румынии в результате этого.

Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия,

– заявил он.

Слова о Малороссии и разделении западных областей – это еще не все. По его словам, раздел Украины якобы обязательно произойдет, поскольку как говорит румынский политик, "нет другого пути, а дорога к чему-то подобному неизбежна".

"Украина – вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", – добавил Джорджеску.

Напомним, что именно он является одним из кандидатов на пост президента Румынии. Но Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов из-за подозрений во внешнем вмешательстве со стороны России и манипуляциях, касающихся пророссийского Келина Джорджеску.