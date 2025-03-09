Пророссийского Джорджеску не допустили к участию в выборах президента Румынии

ЦИК Румынии не допустила скандального и крайне правого лидера партии Келина Джорджеску к участию в выборах президента страны. Его кандидатуру признали недействительной. Сторонники российского кандидата недовольны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24. В то же время пророссийский кандидат может подать апелляцию, в связи чем окончательное решение могут принять не позднее вечера 12 марта.

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Почему кандидатуру Джорджеску отклонили

Центральная избирательная комиссия отклонила кандидатуру Келина Джорджеску на президентских выборах. Издание сообщает, что "за" его участие выступило 4 члена ЦИК, остальные 10 – против. По данным Dogo24, также отклонили регистрацию кандидатур двух других независимых депутатов Марии Марку и Иона Попы.

Сторонники пророссийского политика, узнав о решении, сломали защитные ограждения здания. Отмечается, что в результате этого пришлось вмешаться правоохранителям. Согласно обнародованной информации, во время этого один из демонстрантов нанес удар работнику полиции, его разыскивают.

В свою очередь сам Джорджеску назвал отклонение его кандидатуры "прямым ударом в сердце мировой демократии. На решение ЦИК отреагировал и американский миллиардер Илон Маск, который также раскритиковал подобные действия, называя недопущение пророссийского кандидата "безумием".

По данным Bloomberg, решение исключить Джорджеску из президентской гонки 4 мая, вероятно, усилит антисистемные настроения в Румынии и пойдет на пользу крайне правым. В то же время его отстранение может увеличить шансы на победу на выборах проевропейского кандидата, но и ухудшить отношения с США.

Digi24 также пишет, что в течение следующих 24 часов он может подать апелляцию в Конституционный суд, который будет иметь 48 часов, чтобы найти решение.

Напомним, что Генеральная прокуратура Румынии открыла уголовное производство против Джорджеску. Ему инкриминируют ряд серьезных обвинений, в частности, в подстрекательстве к действиям против конституционного строя, распространении ложных сведений, создании организаций фашистского или антисемитского характера и продвижении культа военных преступников.