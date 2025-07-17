Роль Келлога изменилась: визит спецпредставителя Трампа в Украину является неслучайным

В Киев с длительным визитом прибыл спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Кит Келлог. Стало заметно, что в последнее время его роль в урегулировании российско-украинской войны изменилась.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что статус Келлога, как спецпредставителя Трампа, стал более весомым. Это, вероятно, связано с тем, что сам лидер США начал по-другому относиться к российскому вторжению на территорию Украины.

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Почему Келлог прибыл в Украину?

Игорь Рейтерович заметил, что стало заметно, как Дональд Трамп больше прислушивается к советам Кита Келлога. Спецпредставитель США имеет возможность передавать информацию американскому президенту и, вероятно, влиять на его определенные решения.

Американские журналисты говорят, что то крыло в окружении Трампа, которое всегда знало, что такое Россия и не стоит от нее ожидать ничего положительного, усилилось и лидер США начал к ним больше прислушиваться,

– предположил он.

Мол, Трамп обратил внимание на людей из своего окружения, которые предупреждали, что Владимир Путин будет водить его за нос.

Визит Кэллога является очень важным для Украины, ведь, кроме помощи и сотрудничества с нашим государством, он может работать над общей позицией обеих стран по завершению российско-украинской войны.

Он представитель президента США, поэтому все, что он увидит и услышит передаст американскому президенту,

– добавил политолог.

Интересно, во время визита в Киев американского генерала Кита Келлога Россия воздерживалась от массированных обстрелов, что, по мнению президента Владимира Зеленского, свидетельствует о страхе Кремля перед США. Зеленский отметил, что это уже обсуждают в соцсетях и даже шутят, чтобы Келлогу дали украинский паспорт. Несмотря на временное затишье, россияне все же атаковали Украину.