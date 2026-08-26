В интервью журналистке Рамине Эсхакзай бывший специальный представитель США по Украине Кит Келлог объяснил, почему Трампу до сих пор не удалось положить конец войне.

Почему Трамп не сдержал обещание в отношении Украины?

Келлог подчеркнул, что президент США действительно пытался дипломатическим путем положить конец войне, но главным препятствием стал Владимир Путин.

Генерал напомнил, что российскому президенту неоднократно давали возможность прекратить войну, однако он не воспользовался этими шансами.

По мнению Келлога, если бы Путин действовал с умом, то война уже могла бы быть закончена.

Умный человек уже закончил бы эту войну. Президент Зеленский был готов ее закончить. Президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц. Все, кто был вовлечен, были готовы это сделать. Путин не был готов, поэтому ответственность лежит исключительно на нем,

– пояснил бывший чиновник.

Между тем, по данным СМИ, все переговорные форматы по войне в Украине сорвались. Поэтому Владимир Путин готовится к эскалации. Вероятно, она примет форму усиленных обстрелов Киева баллистическими ракетами. Также все больше российских чиновников считают, что глава Кремля готов к применению тактического ядерного оружия. Хотя этот сценарий остается весьма маловероятным.

Ожидается, что в ближайшее время в Москву прибудут специальные представители Трампа – Виткофф и Кушнер. В Кремле надеются, что они привезут с собой новые мирные предложения. Впрочем, вероятность прогресса в переговорах низкая.