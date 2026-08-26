В інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог пояснив, чому Трампові досі не вдалося покласти кінець війні.

Чому Трамп не дотримав обіцянки щодо України?

Келлог підкреслив, що президент США справді намагався дипломатичним шляхом завершити війну, але головною перешкодою став Володимир Путін.

Генерал нагадав, що російському президенту неодноразово давали можливість припинити війну, однак він не скористався цими шансами.

На думку Келлога, якби Путін діяв розумно, то війна вже могла б бути закінчена.

Розумна людина вже закінчила б цю війну. Президент Зеленський був готовий її закінчити. Президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Мерц. Усі, хто був залучений, були готові це зробити. Путін не був готовий, тому відповідальність лише на ньому,

– пояснив експосадовець.

Тим часом, за даними ЗМІ, усі переговорні формати щодо війни в Україні зірвалися. Тому Володимир Путін готується до екскалації. Ймовірно, вона матиме форму посилених обстрілів Києва балістичними ракетами. Також дедалі більше російських чиновників вважають, що глава Кремля готовий до застосування тактичної ядерної зброї. Хоча цей сценарій залишається дуже малоймовірним.

Очікується, що незабаром до Москви прибудуть спецпредставники Трампа – Віткофф і Кушнер. У Кремлі сподіваються, що вони привезуть із собою нові мирні пропозиції. Втім, ймовірність прогресу у переговорах низька.