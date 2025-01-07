Келлог отложил визит в Киев: Огрызко предположил, что задумал Трамп

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог отложил поездку в Украину, а также в другие европейские государства. Об этом уже официально сообщило Министерство иностранных дел. Вероятно, Трамп хочет более тщательно подготовиться к переговорам.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала предположил, что Трамп хочет удивить мир и стремится сделать свои планы неожиданностью.

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Я думаю, что он выдвинет какую-то экзотическую идею. А потом команда, в том числе и Келлог, будет выяснять, что об этом думают в странах Европы, в Украине и других государствах. Чтобы не создалось впечатление, что другие диктуют Трампу какие-то условия, а он их только озвучивает,

- пояснил Владимир Огрызко.

Он добавил, что Трамп стремится быть новатором и привлекать к себе внимание. Поэтому, собственно, он и делает громкие заявления, например с Канадой, Гренландией или Панамским каналом.

"Все живо это обсуждают, а он в центре внимания. Я думаю, что логика именно такая: я что-то скажу, а дальше команды начнут работать, уточнять, согласовывать, менять и так далее", – добавил Огрызко.

Напоминаем, что Кит Келлог должен был посетить Украину в начале января. Ожидается, что он приедет после инаугурации Дональда Трампа.