"Служебные люди" и всемирные заговоры: о какой чепухе Путин общается в бункере

1 января 2023, 16:40
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Сергій Фурса

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Сергей Фурса

Мы думаем, почему они такие кон*енные. Почему Путин несет весь этот бред, и, кажется, иногда в него верит. Как в такое можно верить?

Псевдоакадемик и миллионер: в бункере у Путина есть компания

А оказывается, можно. Путин сидел в бункере 2 года коронавируса, потому что боялся заразиться. Сидел со своим другом Ковальчуком, который миллиардер, потому что друг Путина.

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Еще у него есть брат. Большой учености брат. Академик – потому что брат друга Путина. И директор Курчатовского института. Судя по всему, они общались не только на исторические темы и общались до коронавируса.

Так вот, представляете, о чем в бункере могли говорить Путин и Ковальчук, если брат Ковальчука, тоже Ковальчук и большой ученый, публично говорит следующее:

  • "Мечта западной элиты, а она сконцентрирована во многих клубах – Горном, Бильдербергском, Римском, Давосском – в том, чтобы вывести "служебных людей". Чтобы существующий строй уже больше не менялся, и они могли бы царствовать. Сегодня появилась технологическая возможность создание "служебных людей";
  • "И вам больше вообще не надо будет столько людей! Искусственная матка, инкубатор и как цыплята... И дальше вы при помощи генетического редактирования можете получить "служебных людей" в нужном количестве";
  • "Убирают очень ласково, в белых перчатках. Их приучают к однополым бракам, чтобы они больше не размножались. Через пару поколений там уже никого особенно не будет";
  • "А остальное население... Мы, Китай, Индия... К нему придет коронавирус со стопроцентной смертностью и вырежет всех. Нас то они не будут жалеть. Это сложное, давно задуманное дело... Два брата с помощью своего дружка Рокфеллера создали в свое время Всемирную Организацию Здравоохранения. Они ее создали не для лечения, а для того, чтобы взять под контроль состояние здоровья человечества в разных частях мира, воздействовать на него с помощью вакцинирования. Сделали кэш-машину, с помощью которой, вбрасывая утки про тот или иной грипп, зарабатывали триллионы на производстве лекарств.

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Испуганный агрессор боится всемирного сговора

Во-первых, понятно, зачем Путин засел в бункер и почему ср*т в чемодан. Иначе же против него сделают специальный вирус, как завещал еще Рокфеллер. Далее либо убьют, либо приучают к однополому браку с Кадыровым или Пригожиным.

И они об этом на троих беседовали все два года. В бункере. Об истории и мировом заговоре. А также о том, что только "большая" Россия с "большой" историей и "великим" Путиным, до которого еще не дотянулись руки Бильдербергского клуба, может остановить этот заговор.

Интересно, когда ему звонит Макрон, он ему только про историю рассказывает? Или про Рокфеллера тоже? Про служебных людей? Биолаборатории?

Автор: Сергій Фурса