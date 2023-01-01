"Служебные люди" и всемирные заговоры: о какой чепухе Путин общается в бункере

Мы думаем, почему они такие кон*енные. Почему Путин несет весь этот бред, и, кажется, иногда в него верит. Как в такое можно верить?

Псевдоакадемик и миллионер: в бункере у Путина есть компания

А оказывается, можно. Путин сидел в бункере 2 года коронавируса, потому что боялся заразиться. Сидел со своим другом Ковальчуком, который миллиардер, потому что друг Путина.

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Еще у него есть брат. Большой учености брат. Академик – потому что брат друга Путина. И директор Курчатовского института. Судя по всему, они общались не только на исторические темы и общались до коронавируса.

Так вот, представляете, о чем в бункере могли говорить Путин и Ковальчук, если брат Ковальчука, тоже Ковальчук и большой ученый, публично говорит следующее:

"Мечта западной элиты, а она сконцентрирована во многих клубах – Горном, Бильдербергском, Римском, Давосском – в том, чтобы вывести "служебных людей". Чтобы существующий строй уже больше не менялся, и они могли бы царствовать. Сегодня появилась технологическая возможность создание "служебных людей";

"И вам больше вообще не надо будет столько людей! Искусственная матка, инкубатор и как цыплята... И дальше вы при помощи генетического редактирования можете получить "служебных людей" в нужном количестве";

"Убирают очень ласково, в белых перчатках. Их приучают к однополым бракам, чтобы они больше не размножались. Через пару поколений там уже никого особенно не будет";

"А остальное население... Мы, Китай, Индия... К нему придет коронавирус со стопроцентной смертностью и вырежет всех. Нас то они не будут жалеть. Это сложное, давно задуманное дело... Два брата с помощью своего дружка Рокфеллера создали в свое время Всемирную Организацию Здравоохранения. Они ее создали не для лечения, а для того, чтобы взять под контроль состояние здоровья человечества в разных частях мира, воздействовать на него с помощью вакцинирования. Сделали кэш-машину, с помощью которой, вбрасывая утки про тот или иной грипп, зарабатывали триллионы на производстве лекарств.

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Испуганный агрессор боится всемирного сговора

Во-первых, понятно, зачем Путин засел в бункер и почему ср*т в чемодан. Иначе же против него сделают специальный вирус, как завещал еще Рокфеллер. Далее либо убьют, либо приучают к однополому браку с Кадыровым или Пригожиным.

И они об этом на троих беседовали все два года. В бункере. Об истории и мировом заговоре. А также о том, что только "большая" Россия с "большой" историей и "великим" Путиным, до которого еще не дотянулись руки Бильдербергского клуба, может остановить этот заговор.

Интересно, когда ему звонит Макрон, он ему только про историю рассказывает? Или про Рокфеллера тоже? Про служебных людей? Биолаборатории?