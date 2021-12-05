В Кении пассажирский автобус упал с моста в реку: десятки погибших
Источник:Al Jazeera
В Кении пассажирский автобус снесло сильным течением с моста в реку. В результате чрезвычайного происшествия по меньшей мере 23 человека погибли.
Сообщается, что в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились члены хора католической церкви. Они ехали на свадебную церемонию в округе Китуи.
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Погибли десятки человек
Река была переполнена – это и привело к тому, что автобус снесло в воду. В настоящее время неизвестно, сколько людей было в транспортном средстве. В настоящее время чрезвычайники изымают тела.
Кроме этого, СМИ пишут, что спасти удалось 12 пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних.
На месте крушения правоохранительные органы делают все возможное для поиска и спасения, а также восстановления. Мы молимся о Божьей силе и сострадании, чтобы утешить пострадавших семей и друзей,
– написала в твиттере губернатор округа Китуи.
В Кении автобус упал с моста в реку / Фото с твиттера Charity Ngilu
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