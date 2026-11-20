После серии украинских ударов по Керченскому мосту Россия столкнулась с проблемами его восстановления. Оккупанты обследуют поврежденные конструкции, однако пока не располагают необходимыми техническими условиями для ремонта.

Об этом в эфире сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает "Укринформ".

Почему Россия не может отремонтировать Керченский мост?

По словам Плетенчука, россияне начали обследовать мост сразу после повреждения, однако пока могут лишь оценивать его состояние.

Плетенчук пояснил, что сейчас у России нет тех технических возможностей, которые были у нее до начала полномасштабного вторжения.

Сейчас отсутствуют те технические условия, которыми россияне располагали до полномасштабного вторжения,

– отметил представитель ВМС.

По его словам, оккупанты проводят обследование поврежденных конструкций, но не могут приступить к полноценному восстановлению.

Кроме того, Плетенчук напомнил о санкциях, а также о финансовых и юридических последствиях для компаний, которые ранее помогали России строить мост.

Как Россия теперь обеспечивает сообщение с Крымом?

По словам представителя ВМС, альтернативой Керченскому мосту остается сухопутный маршрут через временно оккупированные территории Приазовья.

Также россияне используют паромные переправы, однако их возможности ограничены.

Кроме двух паромов, которые буксируют, на данный момент альтернатив я не вижу. И они, кстати, тоже зависят от погодных условий,

– подчеркнул Плетенчук.

Что известно о последних ударах по Керченскому мосту?

16 ноября Керченский мост подвергся атаке, после чего автомобильное движение было ограничено. На следующую ночь, 17 ноября, появились сообщения о новых ударах и повреждении одной из арок.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что операция против моста состояла из семи этапов, которые осуществлялись в течение нескольких недель.

18 ноября Министерство обороны Украины сообщило о приостановке автомобильного движения по мосту. По данным ведомства, обломки конструкций также перекрыли фарватер.

19 ноября Россия объявила о временной приостановке движения поездов по мосту. Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 19 ноября украинские ракеты "Нептун" повредили железнодорожное полотно.

Насколько сильно поврежден Керченский мост?

Как сообщал 24 Канал, в ночь на 19 ноября украинские военные нанесли удар ракетами "Нептун" по железнодорожной части Керченского моста. Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение железнодорожного полотна и путей в районе арки, после чего движение поездов было остановлено.

Уже 20 ноября появились новые спутниковые снимки поврежденного моста. На фотографиях компании Planet Labs видны значительные разрушения железнодорожного полотна как минимум в трех местах. Одно из повреждений расположено вблизи крепления последней уцелевшей арки.