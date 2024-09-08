Керченский мост доживает свои дни и нуждается в ремонте, – "Атеш"
Источник:"Атеш"
Керченский мост, который соединяет Россию и Крымский полуостров, требует экстренного ремонта. Однако оккупационная так называемая власть Крыма не уделяет ему должного внимания.
О состоянии "знаменитого" моста рассказали партизаны движения "Атеш". Один из агентов исследовал мост и вынес неутешительный для оккупантов приговор.
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В каком состоянии сейчас Керченский мост
По словам "Атеш", в результате повреждений происходит деградация конструкционных элементов моста, что приводит к осыпанию его отдельных частей.
Отношение к его состоянию становится все более пренебрежительным, никто не уделяет ему должного внимания,
– говорится в публикации.
Также в "Атеш" отмечают, что количество комплексов ПВО в Крыму продолжает уменьшаться, что делает мост еще более уязвимым.
Крымский мост нуждается в экстренном ремонте / Фото: "Атеш"
В то же время ранее появилась информация, что россияне строят "загадочное сооружение" на Керченской переправе. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что пока что эта конструкция не выглядит фундаментальной, но в любом случае является очередной преградой.