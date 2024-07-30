Пентагон назвал имя генерала, который возглавит командование США для помощи Украине

В США назвали главу нового командования в Германии, которое будет отвечать за предоставление военной помощи Украине. Им стал генерал-майор Кертис Баззард.

Если его кандидатуру утвердит Сенат США, Баззард возглавит несколько сотен военнослужащих, которые будут работать в рамках Группы содействия безопасности Украины. Новая структура будет координировать помощь, обучение и ремонт оборудования для украинских сил.

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Кто будет руководителем координационного центра помощи Украине

Генерал-майор Кертис Баззард был номинирован на должность следующего руководителя командования, базирующегося в Германии и занимающегося предоставлением военной помощи Украине. Его кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден.

Если его кандидатуру утвердит Сенат США, он возглавит несколько сотен военнослужащих Группы содействия безопасности в Украине, базирующихся в штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе и Африке в Висбадене.

В Минобороны США сообщили, что Группа содействия безопасности Украины будет действовать в рамках операции "Атлантическая решимость".

Заметим, что Баззард сейчас является командующим Центра передового опыта маневров Сухопутных войск США в Форт-Муре, штат Джорджия, которая является одной из крупнейших американских военных баз.

Напомним, что вчера, 29 июля, стало известно, что США также создадут новое военное командование в Японии. Это стало ответом на наращивание военной мощи со стороны Китая.