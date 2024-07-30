Якщо його кандидатуру затвердить Сенат США, Баззард очолить кілька сотень військовослужбовців, які працюватимуть у рамках Групи сприяння безпеці України. Нова структура буде координувати допомогу, навчання та ремонт обладнання для українських сил.

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Хто буде керівником координаційного центру допомоги Україні

Генерал-майор Кертіс Баззард був номінований на посаду наступного керівника командування, що базується в Німеччині та займається наданням військової допомоги Україні. Його кандидатуру висунув президент США Джо Байден.

Якщо його кандидатуру затвердить Сенат США, він очолить кілька сотень військовослужбовців Групи сприяння безпеці в Україні, що базуються у штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі та Африці у Вісбадені.

У Міноборони США повідомили, що Група сприяння безпеці України діятиме в рамках операції "Атлантична рішучість".

Зауважимо, що Баззард наразі є командувачем Центру передового досвіду маневрів Сухопутних військ США у Форт-Мурі, штат Джорджія, яка є однією з найбільших американських військових баз.

Нагадаємо, що учора, 29 липня, стало відомо, що США також створять нове військове командування в Японії. Це стало відповіддю на нарощення військової міці з боку Китаю.