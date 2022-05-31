Об этом 24 каналу сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он отметил, что в городе уже приступили к работе по установке строительных площадок.
Обратите внимание У врага пока нет ни сил, ни средств для наступления на Киев, – Вениславский
Когда отстроят поврежденные дома
По словам Поворозника, сейчас самое важное отремонтировать дома, которые пострадали больше всего. В частности таких в столице – 11, с разными степенями разрушений.
Все закончим к началу холодов, поскольку понимаем, что людям нужно вернуться в дома с теплом, окнами и необходимым ремонтом. У нас есть соответствующие проекты, поэтому к середине осени все работы завершим,
– заявил он.
Жилье для тех, кто потерял дом
Поворозник также рассказал об инициативах застройщиков, построить жилье для оставшихся без дома. Он рассказал о нескольких вариантах, рассматриваемых на уровне государства.
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Один из них – это выкуп уже готового жилья, которое до сих пор не было продано застройщиками. В нем необходимо только сделать внутренний ремонт и обеспечить мебелью для проживания.
Кроме того, Поворозник также сообщил о строительстве нового жилья. Он объяснил, что его сооружение может быть достаточно скорым.
Поскольку речь идет о жилье невысотной застройки, то срок строительства составляет от 4 до 7 месяцев. В то же время при наличии финансирования не вижу никаких проблем построить его, – отметил Поворозник.
Он отметил, что деньги на это выделяет государство. Город же обеспечивает из своих резервных фондов восстановление жилья, которое пострадало больше всего – это вышеупомянутые 11 домов, а также всю социальную сферу – школы, садики, больницы.
Поворозник ответил, когда в Киеве завершат восстановление домов, разрушенных оккупантами: смотрите видео
Ситуация в Киеве: последние новости
- В Киевской городской военной администрации сообщили, есть ли сейчас возможность повторного наступления российских оккупантов на Киев. Там рассказали, какие предпосылки для этого должны быть у агрессорных стран.
- В то же время в столице уже приступили к строительству укреплений на случай нового штурма российскими захватчиками. По информации, если он таки произойдет, избежать повреждений будет невозможно.
- Власти столицы предостерегают жителей от прогулок в нескольких парках Киева. Она отмечает, что некоторые места опасны из-за того, что там до сих пор могут быть мины, неразорванные снаряды и бомбы.