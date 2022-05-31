Об этом 24 каналу сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он отметил, что в городе уже приступили к работе по установке строительных площадок.

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Когда отстроят поврежденные дома

По словам Поворозника, сейчас самое важное отремонтировать дома, которые пострадали больше всего. В частности таких в столице – 11, с разными степенями разрушений.

Все закончим к началу холодов, поскольку понимаем, что людям нужно вернуться в дома с теплом, окнами и необходимым ремонтом. У нас есть соответствующие проекты, поэтому к середине осени все работы завершим,

– заявил он.

Жилье для тех, кто потерял дом

Поворозник также рассказал об инициативах застройщиков, построить жилье для оставшихся без дома. Он рассказал о нескольких вариантах, рассматриваемых на уровне государства.

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Один из них – это выкуп уже готового жилья, которое до сих пор не было продано застройщиками. В нем необходимо только сделать внутренний ремонт и обеспечить мебелью для проживания.

Кроме того, Поворозник также сообщил о строительстве нового жилья. Он объяснил, что его сооружение может быть достаточно скорым.

Поскольку речь идет о жилье невысотной застройки, то срок строительства составляет от 4 до 7 месяцев. В то же время при наличии финансирования не вижу никаких проблем построить его, – отметил Поворозник.

Он отметил, что деньги на это выделяет государство. Город же обеспечивает из своих резервных фондов восстановление жилья, которое пострадало больше всего – это вышеупомянутые 11 домов, а также всю социальную сферу – школы, садики, больницы.

Поворозник ответил, когда в Киеве завершат восстановление домов, разрушенных оккупантами: смотрите видео



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