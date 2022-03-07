В КГГА рассказали, как в Киеве работает наземный транспорт

7 марта 2022 , 10:57
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Источник:

телеграм-канал КГГА

В Киеве наземный транспорт работает с определенными изменениями. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В ведомстве подчеркивают, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены оперативные изменения. Так что внимательно следите за обновлениями в официальном телеграм-канале КГГА.

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Как работает наземный транспорт в Киеве 7 марта

Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:

  • №21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой
  • №73 – ул. Милославской до ул. Каштановой
  • №79 – от ул. Каштановой до просп. Кубанской Украины
  • №101 – от ул. Милославской к жилому массиву Радужный
  • №103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко
  • №51 – от ст. м. Бориспольская к мосту Патона
  • №55 – от пл. Дарницкой   к мосту Патона
  • №115 – к мосту Патона
  • №114 – от Милославской до жилмассива Радужный
  • №69 – от Палаца спорта до ул. Гната Юрий
  • №90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юрий
  • №22 – через Дарницкий мост
  • №91 – через Дарницкий мост
  • №118 – от Политехнического института – до моста Патона
Важно! Движение автобусных маршрутов №1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Что касается остальных маршрутов, то они работают по привычным схемам.

В КГГА сообщают, что в столице временно не будут курсировать троллейбусы.

Трамвайные маршруты

  • По постоянным схемам движения будут курсировать трамвайные маршруты №2, 8К, 22К, 29К, 33А. Также организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

Остальные трамвайные маршруты временно не курсируют.

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Автор: Назарій Лазур