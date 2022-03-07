В КГГА рассказали, как в Киеве работает наземный транспорт

В Киеве наземный транспорт работает с определенными изменениями. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В ведомстве подчеркивают, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены оперативные изменения. Так что внимательно следите за обновлениями в официальном телеграм-канале КГГА.

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Как работает наземный транспорт в Киеве 7 марта

Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:

№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой

№79 – от ул. Каштановой до просп. Кубанской Украины

№101 – от ул. Милославской к жилому массиву Радужный

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – от ст. м. Бориспольская к мосту Патона

№55 – от пл. Дарницкой к мосту Патона

№115 – к мосту Патона

№114 – от Милославской до жилмассива Радужный

№69 – от Палаца спорта до ул. Гната Юрий

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юрий

№22 – через Дарницкий мост

№91 – через Дарницкий мост

№118 – от Политехнического института – до моста Патона

Важно! Движение автобусных маршрутов №1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Что касается остальных маршрутов, то они работают по привычным схемам.

В КГГА сообщают, что в столице временно не будут курсировать троллейбусы.

Трамвайные маршруты

По постоянным схемам движения будут курсировать трамвайные маршруты №2, 8К, 22К, 29К, 33А. Также организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

Остальные трамвайные маршруты временно не курсируют.

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