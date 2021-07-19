Киев затопило: в КГГА рассказали о состоянии ликвидации последствий непогоды
Источник:КГГА
За 30 минут в Киеве выпала недельная норма осадков, а из-за особенностей рельефа в низинах произошло наводнение. Руководство столицы ввело в городе оперативное положение №4, а общественный транспорт работает без расписания.
Как отметили в КГГА, к ликвидации последствий масштабной непогоды привлекли 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке коммунальной компании Киевавтодор.
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В общем над откачкой воды в затопленных переходах и на дорогах занимаются 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. Задействованы гидромониторы, илососы и мотопомпы.
"Берестейскую" закрывали на гермодвери
Из-за ужасного затопления станций метро "Академгородок" и "Берестейская", вода попала в кассы. Из-за этого руководство подземки остановило работу станций.
Смотрите видео затопленной "Берестейской" в Киеве:
Поскольку на "Берестейской" вода могла попасть на рельсы, коммунальщики приняли кардинальные меры – закрыли "Берестейскую" на гермозатвор.
Гермозатвор на "Берестейской" / Фото КГГА
За несколько часов коммунальщикам удалось откачать воду и возобновить работу станции.
Затопление перехода на станции "Академгородок" / Фото "ХК"
Такое же подтопление произошло на "Академгородке", однако там работники коммунальных предприятий справились с последствиями непогоды быстрее. Сейчас подземка Киева работает в штатном режиме.
Некоторых подтоплений удалось избежать
В КГГА утверждают, что к масштабным осадкам власти столицы пытались подготовиться. Впрочем, дожди были слишком мощными. Тем не менее, на Броварском проспекте, на улице Брожко и улице Елены Телиги дежурила коммунальная техника, благодаря которой подтоплений на этих участках не произошло.
Однако во многих местах столицы потоки воды были очень бурными.
Подтопления произошли на:
- проспекте Палладина;
- улице Стеценко;
- площади Героев Бреста;
- улице Кирилловской;
- улице Автозаводской;
- проспекте Победы.
Ливень на Русановке / Фото R&B News. Березняки и Русановка.