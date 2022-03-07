В КГГА рассказали, как прошла ночь в Киеве

Оккупанты готовятся к новой атаке на Киев. Ночь с 6 на 7 марта в столице прошла спокойно.

В населенном пункте работают транспорт и коммунальные службы. В то же время в Киеве есть электроэнергия, вода, тепло и связь.

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Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, коммунальщики обезвреживают порывы сетей, налаживают работу инфраструктуры.

В Киеве активно работают волонтеры

Волонтеры работают на логистических хабах. Они обеспечивают город всем необходимым, в частности медикаментами, горючим и продуктами.

Волонтеры на склады с продовольствием и волонтеры-фармацевты нужны в Гуманитарный штаб Киева. Если вы хотите помочь, то заполните соответствующую форму. Кстати, в столице заработали с 7 марта фонтаны , которые будут играть гимн – в 7:00 и 12:00.

Полный текст публикации:

Ночь в столице прошла спокойно. В городе работает транспорт и коммунальные службы. Город обеспечен электроэнергией, водой, теплом, связью в полном объеме. Коммунальщики обезвреживают порывы сетей, налаживают работу инфраструктуры.

Продолжается работа волонтеров, которые уже 10 дней работают на логистических хабах и обеспечивают город продуктами, медикаментами, горючим и тому подобное. Гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах на склады с продовольствием и волонтерах-фармацевтах.

С 7 марта заработали музыкальные фонтаны на Майдане Независимости. Ежедневно в 7:00 и в 12: 00 они будут исполнять гимн Украины.

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