У населеному пункті працюють транспорт та комунальні служби. Водночас у Києві є електроенергія, вода, тепло та зв'язок.

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Як повідомили у Київській міській держадміністрації, комунальники знешкоджують пориви мереж, налагоджують роботу інфраструктури.

У Києві активно працюють волонтери

Волонтери працюють на логістичних хабах. Вони забезпечують місто всім необхідним, зокрема медикаментами, пальним та продуктами.

Зауважимо! Волонтери на склади з продовольством та волонтери-фармацевти потрібні в гуманітарний штаб Києва. Якщо ви маєте бажання допомогти, то заповніть відповідну форму.

До речі, у столиці запрацювали з 7 березня фонтани, які гратимуть гімн – о 7:00 та 12:00.

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Ніч у столиці минула спокійно. У місті працює транспорт та комунальні служби. Місто забезпечене електроенергією, водою, теплом, зв'язком у повному обсязі. Комунальники знешкоджують пориви мереж, налагоджують роботу інфраструктури.

Триває робота волонтерів, які вже 10 днів працюють на логістичних хабах та забезпечують місто продуктами, медикаментами, пальним тощо. Гуманітарний штаб Києва потребує волонтерів на склади з продовольством та волонтерів-фармацевтів.

Із 7 березня запрацювали музичні фонтани на Майдані Незалежності. Щодня о 7:00 та о 12:00 вони виконуватимуть гімн України.

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