Еще на днях в окрестностях столицы шли активные бои, сейчас же территории Киевщины освободили от оккупантов. Несмотря на это, возвращаться в столицу пока опасно, поскольку возможна повторная волна ударов.

С таким призывом обратилась Киевская городская военная администрация.

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В КГВА картинкой из "Друзей" призвали еще не возвращаться в Киев

Чтобы немного добавить положительных эмоций в это сложное для каждого украинца время, просьбу выразили в шутливой картинке. Военная администрация использовала курьезный момент с Фиби и Джоуи из культового сериала "Друзья".

Друзья! Военная администрация напоминает, что возвращаться в Киев до сих пор небезопасно!

– говорится в сообщении.

Отмечается, что все еще есть угроза ракетных ударов.

В КГВА призвали еще не возвращаться в Киев / Фото с телеграма КГВА

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко также обратился к жителям с призывом пока не возвращаться в столицу. Он подчеркнул, что в Киеве еще небезопасно.