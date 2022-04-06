З таким закликом звернулася Київська міська військова адміністрація.

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В КМВА картинкою з "Друзів" закликали ще не повертатись до Києва

Щоб трохи додати позитивних емоцій в цей складний для кожного українця час, прохання висловили в жартівливій картинці. Військова адміністрація використала курйозний момент з Фібі та Джої з культового серіалу "Друзі".

Друзі! Військова адміністрація нагадує, що повертатися до Києва досі небезпечно!

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що все ще є загроза ракетних ударів.



В КМВА закликали ще не повертатись до Києва / Фото з телеграму КМВА

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Клично також звернувся до мешканців із закликом поки не повертатися до столиці. Він наголосив, що у Києві ще небезпечно.