З таким закликом звернулася Київська міська військова адміністрація.
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В КМВА картинкою з "Друзів" закликали ще не повертатись до Києва
Щоб трохи додати позитивних емоцій в цей складний для кожного українця час, прохання висловили в жартівливій картинці. Військова адміністрація використала курйозний момент з Фібі та Джої з культового серіалу "Друзі".
Друзі! Військова адміністрація нагадує, що повертатися до Києва досі небезпечно!
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що все ще є загроза ракетних ударів.
В КМВА закликали ще не повертатись до Києва / Фото з телеграму КМВА
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Клично також звернувся до мешканців із закликом поки не повертатися до столиці. Він наголосив, що у Києві ще небезпечно.
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