Украинские хакеры получили тайные документы одной из бригад оккупантов

Украинские хакеры из группы Кибер Сопротивление 13 июля обнародовали тайные документы одной из военных бригад армии страны-агрессорки. Это русское военное формирование воевало под Бахмутом и в Харьковской области.

Хакеры утверждают, что эти документы помогут привлечь российских военных к ответственности за военные преступления. Кибер Сопротивление также передаст эти документы в соответствующие украинские органы.

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Хакеры обнародовали тайные документы россиян

В хакерской группе отметили, что эти тайные служебные документы касаются российской 72-й отдельной мотострелковой бригады. Это военное формирование непосредственно участвует в войне России против Украины.

В этих опубликованных документах приведены имена, должности и звание тысяч русских военнослужащих. Кроме того, там также содержится информация о времени и порядке их перемещения и перевозки их техники на территорию Украины.

Все военные преступники будут идентифицированы и наказаны,

– заверили в "Кибер Сопротивлении".

В этих файлах также содержались приказы высшего военного руководства России по призыву на мобилизацию, а также заключение контрактов на прохождение военной службы с гражданами страны-агрессорки.

Расследователи рассказали детали этих файлов

Расследователи из "InformNapalm" отметили, что эти документы хакеры получили благодаря взлому почтового ящика одного из российских офицеров. Так, они получили доступ к спискам личного состава и другим документам 72 отдельной мотострелковой бригады и отряда Шторм.



Хакеры получили документы россиян / Фото "InformNapalm"

"Эти списки могут стать в дальнейшем прекрасной основой для работы OSINT-исследователей, поэтому можете добавлять эту вкладку в закладку или сохранить себе эти списки, если у вас уже просыпается желание быть частью условного украинского Моссада", – подчеркнули расследователи.



Списки россиян проверили расследователи / Фото "InformNapalm"

Они также проверили эти файлы и загрузили их на сайт, чтобы каждый мог использовать их в юридической, исследовательской или другой деятельности.

Ранее хакеры получили данные из почты русского полковника