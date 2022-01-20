Киберагрессия – один из главных инструментов России по дестабилизации Украины, – Данилов

Национальный координационный центр кибербезопасности провел заседание по кибератаке на правительственные сайты в ночь на 14 января. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что киберагрессия является одним из инструментов ведения гибридной войны Россией.

На заседании присутствовали представители Госспецсвязи, СБУ, Национальной полиции, Минцифры, Службы внешней разведки и МВД. На заседании обсудили механизмы совместного противодействия киберагрессии.

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Россия хочет дестабилизировать ситуацию

Алексей Данилов подчеркнул, что Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Украине. Из-за этого государственные структуры должны совместно противодействовать угрозе Кремля.

Для России сегодня внутренняя дестабилизация нашей страны – вопрос номер один, и киберагрессия здесь является одним из ключевых инструментов. Для эффективного отражения этой агрессии важна совместная, систематизированная работа всех государственных структур,

– подчеркнул Данилов.

Участники заседания НКЦК обсудили результаты локализации последствий кибератаки на правительственные сайты в ночь на 14 января, меры по улучшению киберзащиты нашего государства и механизмы совместного реагирования на подобные инциденты.

Заместитель Алексея Данилова Сергей Демедюк заявил, что Украина "не усвоила урок" после кибератаки, вызванного вирусом "NotPetya" в 2017 году.

Кибератака на правительственные сайты: главное

В ночь на 14 января правительственные сайты Украины подверглись глобальной кибератаке, из-за чего прекратили свою работу. Первыми об атаке сообщили в Минобразовании. Впоследствии о ней заявили и в других ведомствах.

Пользователи, которые заходили на правительственные сайты, видели на экране антиукраинские сообщения на трех языках – украинском, русском и польском.

В Польше перевод назвали "ломаным" и заявили, что его использовали для создания "польского следа", чтобы подорвать отношения Украины и Польши.

У Минцифры подозревают, что к кибератаке причастна Россия. В то же время заместитель секретаря СНБО и экс-руководитель Нацполиции Сергей Демедюк заявил, что в кибератаке может быть белорусский след.

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