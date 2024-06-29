Испортили настроение россиянам: украинские хакеры атаковали вражеские компании, которые поддерживают войну

Украинским хакерам удалось атаковать несколько компаний страны-агрессора, которые поддерживают войну, развернутую против нашего государства.

К тому же некоторые из них помогают оккупационным войскам. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Хакеры атаковали несколько российских компаний

Активисты киберсообщества BO Team совместно со специалистами ГУР МО Украины продолжают атаковать объекты на территории России. Они уничтожают важные данные и оборудование, парализовывать работу, наносить ущерб и создавать "плохое настроение" гражданам страны-агрессора.

Только за прошедшую неделю они уничтожили:

более 100 терабайт данных компании "OrbitSoft" – разработчика программного обеспечения, который выполнял контракты для российской оккупационной армии;

все данные на 8 серверах компании "Orient Systems" – разработчика и поставщика оборудования для навигации. Указанная компания сотрудничала с российскими производителями военной техники, в частности БПЛА;

все данные на 19 серверах интернет-провайдеров в городе Нижний Новгород – "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком". Всем абонентам указанных провайдеров пришли письма с напоминанием о неизбежной расплате за войну против Украины.

Хакеры атаковали российские компании, которые поддерживают войну / Фото ГУР МО

На днях украинская команда хакеров "Кибер Сопротивление" взломала электронные письма окружения Дмитрия Медведева. Часть полученной информации пока не подлежит разглашению и используется в интересах Сил обороны Украины.